النيابة العامة: حبس متهمين بالاعتداء على مسار النهر الصناعي الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، الإثنين، حبس عدد من المتهمين بالاعتداء على منظومة نقل المياه من حقل آبار - الكفرة، عبر مسار مشروع النهر الصناعي «تازربو - السرير».

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن المستشار الصديق الصور وجّه باتخاذ التدابير التي تقتضيها مواجهة مرتكبي جنايات «الإضرار الجسيم بمشروع منظومة النهر الصناعي، وإتلاف الأنابيب الخرسانية، وسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة في تكوينها بقصد التكسب غير المشروع».

- إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس للسيطرة على تسريب بالشبكة الداخلية في المدينة

وأضاف أن رئيس نيابة الكفرة الابتدائية باشر إجراءات التحقيق، بالانتقال إلى محل الواقعة، وأثبت حالة الاعتداء وصوَّر في مدونة التحقيق مناظرته الآثار المترتبة على واقعة الإتلاف والآلات المستعملة في إحداثها.

القبض على المتهمين متلبسين

وأوضح البيان أن رئيس النيابة اتخذ جملة من الإجراءات الاحتياطية، من بينها توجيه عناصر هيئة الشرطة بقسم البحث الجنائي – الكفرة، بمباشرة إجراء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم، والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة.

وبانتهاء النيابة العامة من إجراء استجواب المتهمين، أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وقررت الاستعانة بمختصين لتقدير قيمة الأضرار التي أصابت المشروع.