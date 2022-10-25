Atwasat

النيابة العامة: حبس متهمين بالاعتداء على مسار النهر الصناعي الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 01:57 صباحا
النيابة العامة: حبس متهمين بالاعتداء على مسار النهر الصناعي الكفرة
شعار مكتب النائب العام، (فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت النيابة العامة، الإثنين، حبس عدد من المتهمين بالاعتداء على منظومة نقل المياه من حقل آبار - الكفرة، عبر مسار مشروع النهر الصناعي «تازربو - السرير».

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن المستشار الصديق الصور وجّه باتخاذ التدابير التي تقتضيها مواجهة مرتكبي جنايات «الإضرار الجسيم بمشروع منظومة النهر الصناعي، وإتلاف الأنابيب الخرسانية، وسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة في تكوينها بقصد التكسب غير المشروع».

- إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس للسيطرة على تسريب بالشبكة الداخلية في المدينة

وأضاف أن رئيس نيابة الكفرة الابتدائية باشر إجراءات التحقيق، بالانتقال إلى محل الواقعة، وأثبت حالة الاعتداء وصوَّر في مدونة التحقيق مناظرته الآثار المترتبة على واقعة الإتلاف والآلات المستعملة في إحداثها.

القبض على المتهمين متلبسين
وأوضح البيان أن رئيس النيابة اتخذ جملة من الإجراءات الاحتياطية، من بينها توجيه عناصر هيئة الشرطة بقسم البحث الجنائي – الكفرة، بمباشرة إجراء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم، والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة.

وبانتهاء النيابة العامة من إجراء استجواب المتهمين، أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وقررت الاستعانة بمختصين لتقدير قيمة الأضرار التي أصابت المشروع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس

شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد ...
رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية كاملة

رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية ...
العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب

العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب
سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين

سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين
3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب

3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب
ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا

ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين

سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
مصدر حكومي موثوق يؤكد صحة المراسلة المعممة بشأن شبهات تهريب النفط من الموانئ الليبية

مصدر حكومي موثوق يؤكد صحة المراسلة المعممة بشأن شبهات تهريب النفط من الموانئ ...
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيع اتفاق تعاون مشترك بين غرفتي التجارة والزراعة في مصراتة وصفاقس
توقيع اتفاق تعاون مشترك بين غرفتي التجارة والزراعة في مصراتة ...
الكبير يقدم إحاطة لـ«باتيلي» عن مبادرات ومسارات توحيد «المركزي»
الكبير يقدم إحاطة لـ«باتيلي» عن مبادرات ومسارات توحيد «المركزي»
تقرير دولي يرصد أكبر عودة للنازحين منذ 2016
تقرير دولي يرصد أكبر عودة للنازحين منذ 2016
حكومة باشاغا: تخصيص قيم مالية لدعم مديريات الأمن في الجنوب فورا
حكومة باشاغا: تخصيص قيم مالية لدعم مديريات الأمن في الجنوب فورا
مخازن الإمداد الطبي تستقبل 28 حاوية مشغلات غسيل الكلى
مخازن الإمداد الطبي تستقبل 28 حاوية مشغلات غسيل الكلى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
المزيد
النيابة العامة: حبس متهمين بالاعتداء على مسار النهر الصناعي الكفرة
النيابة العامة: حبس متهمين بالاعتداء على مسار النهر الصناعي ......
التعليم: إلغاء الاستراحة بالمدارس بسبب كسوف الشمس
التعليم: إلغاء الاستراحة بالمدارس بسبب كسوف الشمس...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»...
مخازن الإمداد الطبي تستقبل 28 حاوية مشغلات غسيل الكلى
مخازن الإمداد الطبي تستقبل 28 حاوية مشغلات غسيل الكلى...
حكومة باشاغا: تخصيص قيم مالية لدعم مديريات الأمن في الجنوب فورا
حكومة باشاغا: تخصيص قيم مالية لدعم مديريات الأمن في الجنوب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط