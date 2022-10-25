التعليم: إلغاء الاستراحة بالمدارس بسبب كسوف الشمس

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، مراقبي التربية والتعليم بإلغاء فترة الاِستراحة ليوم الثلاثاء، بسبب الكسوف الجزئي، وذلك «حرصًا على سلامة الطلاب من خطر النظر المباشر لأشعة الشمس».

كسوف الشمس

وتبدأ الظاهرة الثلاثاء في الساعة 08,58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13,02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً، وفق «فرانس برس».