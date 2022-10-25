سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط

التقى عضو ما كان يعرف بالجماعة الإسلامية المقاتلة عضو دار الإفتاء سامي الساعدي، المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، ضمن وفد ضم العلماء وممثلي الحركات الإسلامية، وفق ما جاء في تغريدة لذبيح الله على موقع «تويتر».

الناطق باسم حركة «طالبان» تحدث عن الأوضاع في أفغانستان

ووفق صور نشرها ذبيح الله، ظهر سامي الساعدي مرتديًا الزي التقليدي الليبي، وذكر المسؤول الأفغاني في تغريدته أنه «سلط الضوء على الأوضاع الحالية في أفغانستان، كما أجاب على أسئلتهم واستفساراتهم حيال أفغانستان».

وكتبت الصحفية الإيرلندي المهتمة بالشأن الليبي «ماري فيتزجيرالد»، في تغريدة لها: «سامي السعدي، المنظر الرئيسي للجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية المنحلة (LIFG) الذي عاش في أفغانستان خلال حقبة طالبان السابقة، وتم إعادته لاحقًا إلى ليبيا القذافي، يُنظر إليه هنا على أنه جزء من وفد إسلامي دولي التقى أحد كبار مسؤولي طالبان».

وعقد اللقاء، الذي ضم شخصيات من «فلسطين، مصر، ليبيا، لبنان، إريتريا، تركيا، وسوريا» في 20 أكتوبر الجاري. في حين لم يذكر ذبيح الله مكان اللقاء.

سامي الساعدي يظهر ضمن وفد لحركات إسلامية التقت الناطق باسم طالبان، الخميس 20 أكتوبر 2022 (حساب ذبيح الله مجاهد على تويتر)

سامي الساعدي يظهر ضمن وفد لحركات إسلامية التقت الناطق باسم طالبان، الخميس 20 أكتوبر 2022 (حساب ذبيح الله مجاهد على تويتر)