حكومة باشاغا: تخصيص قيم مالية لدعم مديريات الأمن في الجنوب فورا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، تخصيص القيم المالية اللازمة لدعم مديريات الأمن في الجنوب فوراً، وصيانة مقر مركز تدريب الشرطة بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال زيارة، برفقة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة إلى مقر مديرية أمن سبها، للوقوف على المختنقات التي تعيق عمل وحدات الشرطة بالمدينة، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على «فيسبوك».

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حكومة باشاغا: تسخير الإمكانيات لرجال الشرطة

ونقل البيان عن الزادمة وأبوزريبة تأكيدهما أن «مسؤولية المواطن المباشر تقع على عاتق رجال الشرطة ويجب تسخير الإمكانيات والدعم لهم وحثهم بالمجاهرة بالأمن».

وفي 18 أغسطس الماضي، أصدر باشاغا قرارًا رقم 24 لسنة 2022، نص على تخصيص 75 مليون دينار خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة لسنة 2022 للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة ببلديات الجنوب الليبي، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط المذكورة في القرارين السابقين.



نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الداخلية يزوران مديرية أمن سبها، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يزور مديرية أمن سبها، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)