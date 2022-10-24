تقرير دولي يرصد أكبر عودة للنازحين منذ 2016

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل عدد النازحين الليبيين داخليًا تراجعًا بنسبة 55% منذ وقف إطلاق النار قبل عامين، ليصل حاليًا إلى قرابة 30 ألف عائلة، وفق آخر البيانات الأممية، وهو أكبر عودة للنازحين منذ العام 2016.

استمرار انخفاض عدد النازحين

وأكد تقرير أعدته المنظمة الدولية للهجرة، حسب الجولة 42 من تتبع التنقل في ليبيا المتعلقة بالنازحين داخليًا والعائدين بين مايو ويونيو 2022، استمرار انخفاض عدد النازحين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث جرى تحديد 143 ألفا و419 نازحًا بواقع 29 ألفًا و194 عائلة بحلول يونيو 2022 مقارنة بـ 159 ألفًا و996 نازحًا في الجولة السابقة.

ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2022، انخفض عدد النازحين داخليًا في ليبيا بنسبة 55%، عندما جرى الإبلاغ عن 316 ألفًا و415 نازحا، وهو ما أرجعته المنظمة الدولية إلى تحسن الوضع الأمني الناتج عن وقف النزاع المسلح.

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عودة نازحين إلى 56 بلدية

وبحلول يونيو 2022، جرى الإبلاغ عن عودة 688 ألفا و121 فردًا نزحوا سابقًا إلى مناطقهم الأصلية في 56 بلدية، كانت قد تأثرت سابقًا بالنزاع المسلح أو انعدام الأمن.

ويعد عدد النازحين داخليا حاليا هو الأدنى في ليبيا منذ عام 2016، عندما بدأ تتبع النزوح في البلاد. ورغم الإبلاغ عن عدة حالات من الاشتباكات المسلحة المحلية في طرابلس خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أنه لم يكن هناك نزوح جماعي جديد.