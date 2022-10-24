توقيع اتفاق تعاون مشترك بين غرفتي التجارة والزراعة في مصراتة وصفاقس

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة اتفاق تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة في مدينة صفاقس التونسية في ختام زيارة وفد الأخيرة إلى ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين.

وزار وفد من غرفة التجارة والصناعة في صفاقس برئاسة رضا الفراتي، أمس الأحد، مدينة مصراتة والتقى رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين، بحضور رئيس لجنة إدارة الغرفة الليبية-التونسية سمير مهدي.

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تعزيز دور القطاع الخاص بين ليبيا وتونس

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص وعقد شراكة تستهدف مشاريع بمجالات مختلفة وتبادل المعلومات حول الأسواق المحلية والعالمية.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن وفد غرفة التجارة والصناعة في صفاقس أجرى خلال الزيارة جولة بعدد من الشركات والمصانع في مدينة مصراتة للتعرف على الأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة بالمدينة «كما تم توقيع اتفاق تعاون مشترك بين الجانبين».

مراسم توقيع اتفاق التعاون المشترك بين غرفتي التجارة والصناعة في مصراتة وصفاقس، الأحد 23 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

مراسم توقيع اتفاق التعاون المشترك بين غرفتي التجارة والصناعة في مصراتة وصفاقس، الأحد 23 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)