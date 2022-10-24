بليحق: إحالة 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن البرلمان أحال 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة، على أن يختار الأخير ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل نهاية هذا العام.

بليحق: اتفاق الرباط تنفيذ لـ«مخرجات بوزنيقة»

وأضاف بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اتفاق الرباط الأخير بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، «هو تنفيذ لمخرجات بوزنيقة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، والتي جرى خلالها توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، وتحديد آلية الاختيار».

وأوضح أن مجلس النواب استقبل المرشحين للمناصب السيادية، وجرى اختيار سبعة ملفات عن كل منصب سيادي وأحالها إلى مجلس الدولة منذ فترة طويلة، من أجل اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب من الملفات.

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وأعلن المشري، الجمعة الماضي، اتفاقًا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

وفي السادس من يوليو الماضي، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن المجلس قدم قائمة بالمرشحين للمناصب السيادية، وينتظر ردًا من المجلس الأعلى للدولة، لحسم هذه المسألة.