مندوبة الهند: لا حل عسكريا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة روشيرا كامبوج، «لا يوجد حل عسكري أو مسلح للقضايا التي تواجه ليبيا»، داعية المجتمع الدولي إلى تأكيد هذه النقطة.

جاء ذلك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الإثنين.

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وأعربت كامبوج، وهي رئيسة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، عن تطلعها لتجديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، بعدما كان قد جددها مجلس الأمن قبل 3 أشهر بموجب تفويض فني؛ بسبب الخلافات بين القوى الكبرى حول مهام البعثة.