الليلة في «وسط الخبر»: المشري رئيسا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على تطورات المشهد السياسي، في ضوء تسريبات تنسب لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري طموحًا في السلطة التنفيذية وفق ترتيبات مع مجلس النواب.

تسريب «النحيب».. هل يطمح المشري إلى الحكومة؟

وخلال اليومين الماضيين تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لعضو مجلس النواب بدر النحيب، عن وجود تنسيق مع المشري، لتقاسم عدد من المناصب في الدولة، بأن يكون المشري رئيس الحكومة المزمع تشكيلها.

لكن المشري نفي ذلك خلال لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، مساء أمس الأحد، بقوله: «التقيت النحيب مرة واحدة عندما زارني في بيتي في أكتوبر من العام الماضي، وناقشت معه القوانين الانتخابية فقط»، متابعًا: «لم أقدم لأي أحد أي عرض لتولي منصب رئيس الحكومة»، معتبرًا أن «نشر التسجيل الآن غرضه ربطه بلقاء الرباط الأخير».

ورغم ذلك يثير متابعون للشأن الليبي تساؤلات حول مضمون الاتفاق الذي جرى بين عقيلة صالح والمشري في المغرب، وهل إذا صحت الرواية السابقة يمكن اعتبارها مخرجًا واقعيًا أم طموحًا شخصيًا.

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