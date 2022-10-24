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المجلس الرئاسي يؤكد للسفير الإيطالي أهمية التوافق حول القاعدة الدستورية المؤسسة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 07:54 مساء
المجلس الرئاسي يؤكد للسفير الإيطالي أهمية التوافق حول القاعدة الدستورية المؤسسة للانتخابات
لقاء المجلس الرئاسي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، الإثنين 24 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد المجلس الرئاسي خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بمقر المجلس في طرابلس «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على القاعدة الدستورية المؤسِّسة للاستحقاق الانتخابي» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جهود حل الأزمة السياسية في ليبيا
وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء جرت خلاله مناقشة الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، كما تم بحث سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

- باتيلي يطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا

ويقدم باتيلي، عند الساعة الرابعة بتوقيت طرابلس عصر اليوم، أولى إحاطاته إلى مجلس الأمن الدولي لاطلاعه على الوضع في ليبيا، وفق ما أعلنه عبر حسابه على «تويتر».

السفير الإيطالي يشيد بجهود المجلس الرئاسي في 3 ملفات
وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الإيطالي أشاد من جهته خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

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