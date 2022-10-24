المجلس الرئاسي يؤكد للسفير الإيطالي أهمية التوافق حول القاعدة الدستورية المؤسسة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس الرئاسي خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بمقر المجلس في طرابلس «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على القاعدة الدستورية المؤسِّسة للاستحقاق الانتخابي» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جهود حل الأزمة السياسية في ليبيا

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء جرت خلاله مناقشة الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، كما تم بحث سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

- باتيلي يطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا

ويقدم باتيلي، عند الساعة الرابعة بتوقيت طرابلس عصر اليوم، أولى إحاطاته إلى مجلس الأمن الدولي لاطلاعه على الوضع في ليبيا، وفق ما أعلنه عبر حسابه على «تويتر».