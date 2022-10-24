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على هامش «منتدى داكار».. 4 ملفات ضمن مباحثات المنقوش في السنغال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 07:45 مساء
على هامش «منتدى داكار».. 4 ملفات ضمن مباحثات المنقوش في السنغال
المنقوش على هامش منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)
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تبحث وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، على هامش مشاركتها في منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي، التعاون المشترك مع السنغال في أربعة ملفات، من بينها إمكانية تشكيل غرفة تجارية مشتركة بين البلدين.

ووصلت المنقوش، في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في فعاليات منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن في أفريقيا، التي تستمر لمدة يومين على التوالي، وفق بيان لوزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك».

منتدى داكار حول السلام والأمن الأفريقي
وافتتح الرئيس السنغالي ماكي سال الجلسة الأولى بعنوان «التمكين الاستراتيجي للقارة الأفريقية في المجال الأمني»، بحضور وزراء خارجية ودفاع وممثلي دول الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وغامبيا وأنغولا والرأس الأخضر والهند ومالي وموريتانيا وفرنسا وتشيك والسعودية.

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إعادة مقر تجمع دول الساحل إلى طرابلس
وأفاد بيان الخارجية بأن المنقوش ستعقد اجتماعات ثنائية، تشمل عدة مواضيع، أبرزها الاستفادة من جهود الوساطة السنغالية من خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، من أجل انعقاد القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، وإعادة مقرها أيضًا.

اجتماع اللجنة المشتركة وتشكيل غرفة تجارية والاستفادة من اليد العاملة
وأضاف أن المنقوش ستبحث أيضًا الترتيبات اللازمة حول عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الليبية - السنغالية، وتشكيل غرفة تجارية مشتركة بين البلدين الصديقين؛ لتعزيز التبادل التجاري، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من اليد العاملة السنغالية في عدة مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على البلدين.

فعاليات منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)
فعاليات منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)
فعاليات منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)
فعاليات منتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)
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