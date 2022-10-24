السني يدعو مجلس الأمن إلى «مزيد الخطوات الإيجابية» لدعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، مجلس الأمن الدولي إلى «مزيد الخطوات الإيجابية لدعم استقرار ليبيا وإنهاء الانقسام الدولي» القائم منذ سنوات حول أزمتها، مشيدًا بما وصفه بـ«بوادر التوافق الدولي داخل مجلس الأمن».

وقال السني، أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول ليبيا عقدت اليوم الإثنين، «نأمل أن تصب جهود الدول الصديقة والشقيقة كلها في دعم الملكية الليبية للحل والقيادة وأول تلك الحلول التوافق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وإنهاء المراحل الانتقالية كافة التي عانت منها ليبيا لأكثر من عشر سنوات».

السني: الأزمة في ليبيا معقدة ومركبة

ونبه السني إلى أن «الأزمة في ليبيا معقدة ومركبة ولن تحل فقط بإجراء الانتخابات، ولكن ستكون خطوة مهمة نحو الحل وإنهاء أزمة الشرعيات وحتى نلتفت بعدها لإيجاد حلول جذرية لباقي التحديات».

وكرر السني طلبه للمجتمع الدولي بتقديم الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والحكومة وإرسال الفرق لتقييم الاحتياجات من الأمم المتحدة وتقديم الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية منذ الآن، وذلك بالتوازي مع المسارات السياسية والأمني والعسكرية.

وشدد السني على أن «هذا سيكون مؤشرًا مهمًا على جدية المجتمع الدولي في دعم الانتخابات، حتى لو كان هناك خلاف من قبل بعض الأطراف على إجراء الانتخابات يجب أن لا نقف عند ذلك».

وأكد السني أن الليبيين في حالة ترقب وانتظار ليروا نهاية لهذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وتحقيق رغبة 3 ملايين ناخب لإجراء الاستحقاق الديمقراطي، متوقعًا إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يعطي بعض الأمل في مجلس الأمن حول وجود إرادة لحل المشكلة السياسية في ليبيا».

وأشار السني، في كلمته، إلى دور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في توحيد المؤسسة العسكرية «التي لطالما شهدت الانقسام، والتي من الممكن أن تكون نواة لبناء جيش ليبيا الموحد».

السني يطالب مجلس الأمن بوضع مهربي البشر على قوائم العقوبات

أما بخصوص أحداث صبراتة، فعبر السني عن إدانته لهذا العمل الإجرامي، مؤكدًا «أنه عمل فردي وأن وزارة الداخلية استطاعت في ظرف 48 ساعة القبض على الجناة»، مجددًا في هذا الصدد الدعوة إلى التصدي المشترك إلى عصابات تهريب البشر وشبكاتها الدولية والتي تجمعها مصالح مشتركة بين دول المصدر والعبور وليس فقط في ليبيا.

وقال: «نحن في حاجة إلى تضافر جهود الجميع لمواجهتها، لذا نعيد ونكرر طلبنا أن يقوم المجلس بمسؤولياته لوضع مهربي البشر في شبكات الإجرام الدولية على قائمة العقوبات والتحقيق في ما يقومون به وليس فقط ما يحدث داخل ليبيا».