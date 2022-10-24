مندوب الصين: الأمم المتحدة هي قناة الوساطة الأساسية في العملية السياسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية «قناة الوساطة الأساسية في العملية السياسية الليبية»، معلنًا ترحيب بكين بتعيين الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، وتوليه مهام وظيفته.

واعتبر المندوب الصيني في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، أن تعيين باتيلي يمكن أن يساعد البعثة الأممية «على أن تعود لمهامها بشكل كامل بما يعزز جهود الأمم المتحدة، ومساعيها الحميدة» في الوساطة بين الأطراف الليبية.

وشدد الدبلوماسي الصيني على ضرورة «أن يلتزم المجتع الدولي بشكل كامل بعملية سياسية تحت قيادة ليبية، وأن يحترم سيادة ليببا وسلامة أقاليمها، وأن يمتنع عن فرض حلول من الخارج».

الصين تدعو الأطراف الليبية إلى تسريع المشاورات لكسر الجمود السياسي

وأكد كذلك أن «الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية»، معربًا عن القلق إزاء الجمود التام وعدم إحراز أي تقدم حتى الآن في العملية السياسية في ليبيا «طبقًا للإحاطة التي قدمها باتيلي»، معلنًا ترحيبه بإعلان مجلسي النواب والدولة استعدادهما لاستئناف الحوار بأسرع ما يمكن.

وحث الدبلوماسي الصيني جميع الأطراف الليبية على «تسريع المشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس الحوار السابق لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وكسر هذا الجمود السياسي بأسرع ما يمكن».