مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مندوب فرنسا إلى ضرورة العمل على «خارطة طريق سياسية جديدة» في ليبيا؛ من أجل معالجة الوضع الراهن في ليبيا، مقدمًا في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا اليوم الإثنين في نيويورك، رؤية بلاده بشأن أولويات المرحلة الحالية في ليبيا.

وأكد الدبلوماسي الفرنسي، في كلمته، أنه يتعين أن يكون هناك هدف أساسي بالنسبة لليبيا يتمثل في «توحيد الحكومة، بحيث تحكم كل الليبيين» وذلك لأن «الوضع الراهن عرضة للتدخل والانقسام».

مندوب فرنسا: أولوية لانسحاب القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

وأوضح أن «الأولوية تتمثل في تنفيذ الخطة الخاصة بانسحاب القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا»، مشددًا على توحيد القوات المسلحة الليبية لأنه «أمر ضروري» لوحدة البلاد، ويدعم الحوار بين الشرق والغرب.

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ودعا الدبلوماسي الفرنسي، في كلمته كذلك، إلى ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن بشأن عدم توريد الأسلحة إلى ليبيا، مطالبًا كل الدول الأعضاء باحترام ذلك.

مندوب فرنسا: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة ليست وفقا للقانون الدولي

وتطرق الدبلوماسي الفرنسي إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قبل أيام في طرابلس، معتبرًا أنها «ليست وفقًا للقانون الدولي»، محذرًا من أنه «ستكون لها تبعات قانونية».

كما شدد الدبلوماسي الفرنسي على أنه «من الضرروي العمل على خارطة طريق سياسية جديدة»، لأنه «من المهم أن نضع ليبيا على مسار الانتخابات في طرابلس وبنغازي وسبها في وقت متزامن».