مندوب بريطانيا: من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة إنه «من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس لانتخابات رئاسية ونيابية»، داعيًا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حث كل الأطراف والقادة في ليبيا على «العمل بشكل بناء» مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.

وتحدث المندوب البريطاني، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الإثنين، عن ما يقوض الانتخابات المرتقبة في ليبيا، مشيرًا إلى «فرض قيود متزايدة على المجتمع المدني... التي تواجه تصعيدًا في بعض المناطق».

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وشدد المندوب البريطاني على ضرورة وجود «مجتمع مدني نشط لأنه ضرروي من أجل الانتخابات والديمقراطية»، حاثًا كافة الأطراف والجهات المحلية الفاعة على ضمان سلامة النشطاء وتمكينهم من أداء واجباتهم خدمة لليبيا.

كما دعا المندوب البريطاني كل الأطراف والجهات الفاعلة إلى العمل على ضمان «حيادية المؤسسات العامة لضمان استخدام ثروات ليبيا لجميع السكان» في البلاد.