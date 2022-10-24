العقوري: تعزيز التنسيق بين ليبيا واليونان أمر ضروري لاستقرار منطقة شرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، «إن تعزيز التنسيق بين ليبيا واليونان أمر ضروري لاستقرار منطقة شرق المتوسط»، مؤكدا أن هذا «هو ما يحرص عليه مجلس النواب» وفق تصريح نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين.

جاء تصريح العقوري خلال زيارته إلى القنصلية اليونانية في مدينة بنغازي ولقائه مع القنصل العام ستافروس فينيزيلويس.

ملفات التعاون بين ليبيا واليونان

وقال بليحق إن العقوري بحث مع القنصل اليوناني خلال اللقاء عددا من القضايا التي تهم الجانبين وسبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة والاقتصاد وإعادة الإعمار، وآخر مستجدات قضية المنطقة الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأعرب العقوري للقنصل اليوناني خلال اللقاء «عن بالغ الامتنان لإعادة افتتاح القنصلية في بنغازي»، مؤكدا أن ذلك «يشير إلى حرص اليونان على تطوير علاقتها مع ليبيا وأن تكون صديقة لكل الليبيين، وهو محل تقدير لدى مجلس النواب».

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خط جوي وآخر بحري بين ليبيا واليونان

كما أعرب العقوري عن «تقديره لدور اليونان في إعادة افتتاح الخط الجوي بين البلدين وتطلعه لافتتاح الخط البحري، وكذلك تطلعه للقاء وزير الخارجية اليوناني في مدينة بنغازي وفقا للزيارة المقررة»، مجددا حرصه على تعزيز العلاقات التاريخية مع اليونان لما فيه صالح الشعبين والبلدين.

وأضاف بليحق أن القنصل اليوناني ستافروس فينيزيلويس أعرب من جانبه للعقوري عن سعادته بتسلُّم مهامه كقنصل عام في مدينة بنغازي، مؤكدا حرص اليونان على تعزيز علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات.

ونوه القنصل اليوناني إلى أن القنصلية ستشرع في «مباشرة منح التأشيرة من مدينة بنغازي لتسهيل إجراءات السفر أمام المواطن الليبي» وفق الناطق باسم مجلس النواب.