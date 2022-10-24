Atwasat

ترحيل 137 مهاجرا إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 02:49 مساء
ترحيل 137 مهاجرا إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة
المهاجرون قبيل استقلالهم الرحلة المتجهة إلى نيجيريا من مطار مصراتة، 24 أكتوبر 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

رحلت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الإثنين، 137 مهاجرا غير نظاميين إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة الدولي.

وأوضح مصدر خاص لـ«بوابة الوسط»، أن من بين المهاجرين نحو 50 امرأة، وأكثر من عشرة أطفال، مضيفا أنها الرحلة الرابعة إلى نيجيريا العام الجاري عبر مطار مصراتة.

يشار إلى أن هؤلاء المهاجرين لم يكونوا محتجزين فيما سبق في أي من مراكز الإيواء أو الهجرة غير الشرعية.

تقرير أممي عن برنامج إعادة المهاجرين الطوعي
وفي 11 أكتوبر الجاري، صدر تقرير عن منظمة الأمم المتحدة، قال إن المهاجرين في ليبيا يجبرون على قبول برامج العودة الطوعي إلى دولهم؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها.

- تقرير أممي: المهاجرون يعودون إلى بلادهم هربا من الانتهاكات في ليبيا

وأورد التقرير أن العائدين يواجهون «أعباء شخصية ومالية ونفسية اجتماعية إضافية، بما في ذلك نتيجة الصدمة الشديدة التي عانوا منها في ليبيا، وفي غياب حلول مستدامة لهذه المشكلات، يضطرون إلى إعادة محاولة الهجرة في ظروف أكثر خطورة».

المهاجرون قبيل استقلالهم الرحلة المتجهة إلى نيجيريا من مطار مصراتة.
المهاجرون قبيل استقلالهم الرحلة المتجهة إلى نيجيريا من مطار مصراتة.
المهاجرون قبيل استقلالهم الرحلة المتجهة إلى نيجيريا من مطار مصراتة.
المهاجرون قبيل استقلالهم الرحلة المتجهة إلى نيجيريا من مطار مصراتة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
اختتام أعمال مؤتمر موسم التنمية «بنغازي 2033»
اختتام أعمال مؤتمر موسم التنمية «بنغازي 2033»
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
المزيد
ترحيل 137 مهاجرا إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة
ترحيل 137 مهاجرا إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة...
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في الخمس وزلة
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في الخمس وزلة...
وزير الخارجية الإيطالي الجديد: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا ووحدتها
وزير الخارجية الإيطالي الجديد: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا ......
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس...
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط