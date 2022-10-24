ترحيل 137 مهاجرا إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

رحلت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الإثنين، 137 مهاجرا غير نظاميين إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة الدولي.

وأوضح مصدر خاص لـ«بوابة الوسط»، أن من بين المهاجرين نحو 50 امرأة، وأكثر من عشرة أطفال، مضيفا أنها الرحلة الرابعة إلى نيجيريا العام الجاري عبر مطار مصراتة.

يشار إلى أن هؤلاء المهاجرين لم يكونوا محتجزين فيما سبق في أي من مراكز الإيواء أو الهجرة غير الشرعية.

تقرير أممي عن برنامج إعادة المهاجرين الطوعي

وفي 11 أكتوبر الجاري، صدر تقرير عن منظمة الأمم المتحدة، قال إن المهاجرين في ليبيا يجبرون على قبول برامج العودة الطوعي إلى دولهم؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها.

- تقرير أممي: المهاجرون يعودون إلى بلادهم هربا من الانتهاكات في ليبيا

وأورد التقرير أن العائدين يواجهون «أعباء شخصية ومالية ونفسية اجتماعية إضافية، بما في ذلك نتيجة الصدمة الشديدة التي عانوا منها في ليبيا، وفي غياب حلول مستدامة لهذه المشكلات، يضطرون إلى إعادة محاولة الهجرة في ظروف أكثر خطورة».

المهاجرون قبيل استقلالهم الرحلة المتجهة إلى نيجيريا من مطار مصراتة.

المهاجرون قبيل استقلالهم الرحلة المتجهة إلى نيجيريا من مطار مصراتة.