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فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في الخمس وزلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 02:25 مساء
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في الخمس وزلة
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فتح باب الترشح لانتخابات المجلسين البلديين في الخمس وزلة، بدءا من اليوم الإثنين، وحتى السابع من نوفمبر المقبل.

وقررت اللجنة، تأجيل فتح باب الترشح في بلديتي جنزور ومرادة، حتى استكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيل الناخبين والمواد الانتخابية، وتنظيم عمل المراكز الانتخابية واللوجستية، بما يضمن مشاركة أكثر عدد من المواطنين، ويؤمن سلامة إجراء العملية الانتخابية، على أن يعلن الموعد الجديد قبل نهاية العام، حسب بيان على موقعها الإلكتروني.

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

وأشار البيان إلى تلقي طلبات الترشح للانتخاب البلدية وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، ومن خلال اللجان الفرعية طيلة فترة الدوام الرسمي، مطالبا الراغبين في تقديم طلبات الترشح بالالتزام باللوائح والنظم المنظمة للعملية الانتخابية، والتعليمات الصادرة عن اللجان الفرعية بالبلديات.

ونبهت اللجنة إلى أن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بتسجيل ممثل القانوني القائمة، ثم استقبال طلبات الترشح أمام اللجنة الفرعية، وستكون هذه الإجراءات متاحة إلكترونيا أمام الممثل القانوني وللقوائم المترشحة. اضغط هنا

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