اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتماد نتائج إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة للدور الأول للعام الدراسي «2021 - 2022».

وبلغت نسبة النجاح بين طلاب المرحلة 57.8%، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اعتماد نتائج الثانوية

وفي العاشر من أكتوبر الجاري، اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي «2021-2022»، بنسبة نجاح 59.56%.

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وأدى 88 ألفا و950 طالبا وطالبة الامتحانات في القسم العلمي، نجح منهم 57 ألفا و580 طالبا، بنسبة 64.73%، وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 40.30%، الذي ضم 23 ألفا و255 طالبا، منهم 9 آلاف و23 ناجحا، بينما تقدم 464 طالبا وطالبة لأداء امتحانات شهادة إتمام التعليم الثانوي الديني، نجح منهم 160 طالبا، بنسبة 34.48%.