اختتام أعمال مؤتمر موسم التنمية «بنغازي 2033»

القاهرة - بوابة الوسط

اختُتمت أعمال مؤتمر موسم التنمية «بنغازي 2033»، الإثنين، الذي نظمته منظمة «تنمية 360» بالمدينة، بمشاركة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري، ورئيس لجنة إعادة استقرار بنغازي علي الحبري، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في ليبيا لزلي أوردمان.

وانطلقت أعمال المؤتمر السبت الماضي، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال والمهندسين والمستثمرين والمصرفيين، حيث ناقش على مدار ثلاثة أيام موضوعات «التعافي والاستقرار»، و«الإعمار والاستثمار»، و«المستقبل»، كما أقيم على هامش المؤتمر «معرض الإبداع المعماري» و«معرض المبادرات المدنية».

وألقى كلمة الافتتاح رئيس مجلس أمناء منظمة «تنمية 360»، عبدالناصر نجم، الذي أكد أهمية دور الشباب في العمل التنموي، مشيرا إلى أن المنظمة مدنية ليبية تسعى للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع برؤية واضحة، وتهدف لطرح برامج تُعزز دور الشراكة المجتمعية.

وشارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، مارك أندري فرانش، عبر تطبيق «زووم» حيث شدد على أنه «من الصعب العمل على تنمية دولة منقسمة وهذا يشكل تحديات كبيرة للمشروع، والعالم يتحرك ويتغير بسرعة حول ليبيا، كل يوم دون استقرار ومصالحة، ليبيا تخسر فرصة هائلة للنمو والتطور».

المؤتمر تناول جهود إعادة الإعمار في بنغازي

وتحدث في اليوم الأول للمؤتمر، رئيس لجنة إعادة استقرار بنغازي، علي الحبري، ورئيس قسم التحليل والبحوث بالمرصد الحضري بنغازي حنان بوبريدعة، ومدير عام مركز السلام فرج نجم، ونائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع، وخبير الحوكمة والتنمية المحلية سعد السعيطي، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني إبراهيم المقصبي، ورئيس مجلس إدارة نادي المناظرة الليبي هبة المقرحي، وعضو لجنة إعادة الاستقرار عبدالحكم عبدالمالك.

وقال رئيس لجنة إعادة استقرار بنغازي علي الحبري إن «الأولوية كانت استيعاب الناس التي تضررت مساكنها، لكن العقود الإدارية المتعلقة بالمباني استغرقت وقت طويل لإنهاء الإجراءات»، متابعا: «دورنا موقت وينتهي بمجرد الانتهاء من الوحدات السكنية، ويجب علينا دعم وتشجيع القطاعات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، لأن عائدات النفط غير كافية لمستقبلنا وطموحاتنا النمو».

وحضر في ثاني أيام المؤتمر، رئيس مجلس إدارة شركة برقة ليبيا القابضة، أحمد المجيديب، وعضو مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة جلال إفتيتة، وخبير التمويل بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة فوزي الزوي، ومدير عام المنطقة الحرة المريسة أسامة الجهاني، ورئيس مجلس إدارة شركة الوطن القابضة عاطف الحاسية، ومدير عام صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة على إبحيري، ومدير مكتب المشروعات بلدية بنغازي أسامة الكزة، ومستشار التخطيط والتصميم الحضري بصندوق إعمار بنغازي ودرنة عزيزة صفور، ومدير مصلحة التخطيط العمراني بنغازي أحمد الفرجاني، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن بنغازي ناجي المعداني، ومدير جهاز المدن التاريخية بنغازي والي العبيدي.

وفي اليوم الثالث تحدث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ووكيل الجامعة الدولية علي سعيد، وعميد كلية الآداب بجامعة البحر المتوسط أمينة المغيربي، ووكيل جامعة بلاغراي منال الفيتوري، ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الرقمي جمال عبدالمالك، ورئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني مصباح العكاري، وعضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي أحمد الطيرة.