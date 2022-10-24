ضبط وافد سرق 608 آلاف دينار من شركة وحاول قتل صاحبها

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس وافدا سودانيا يعمل محاسبا في شركة لبيع المواد الغذائية، وذلك بتهمتي السرقة والشروع في القتل.

واتضح أن المتهم سرق مبلغ 608 آلاف دينار من الشركة، كما حاول قتل صاحبها عبر دمج بعض المواد الكيميائية التي تنتج غازا ساما، وذلك لخنقه خلال نومه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واعترف المتهم بأنه اشترى أربع سيارات بمبلغ 279 ألف دينار، كما دفع 11 ألف دينار من أجل تهريبها إلى السودان، لكن السيارات سرقت قبل عبورها الحدود.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية معه، ثم أُحيل إلى مركز شرطة الكريمية بالتهمتين الموجهتين له.