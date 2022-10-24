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يضم 6 تخصصات.. فريق طبي إسباني في طرابلس نهاية أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 01:59 صباحا
يضم 6 تخصصات.. فريق طبي إسباني في طرابلس نهاية أكتوبر
سيارات تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم (أرشيفية: فيسبوك)
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أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الأحد، عن استقدام فريق طبي إسباني يضم ستة تخصصات، وذلك ضمن جهود المركز في توطين علاج الجرحى بالداخل.

وأكد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أنَّ الفريق الطبي الذي سيزور طرابلس الأيام المقبلة، يضم عددًا من الأطباء والاستشاريين في تخصصات: «طب الأورام، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام والكسور، جراحة عامة، جراحة المسالك البولية، التخدير والإنعاش وعلاج الآلام».

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وطالب المركز من الجرحى والحالات المرضية سرعة التوجه إلى الفروع التابعين له للتنسيق، وتقديم الملفات وإجراء الكشوفات الطبية اللازمة قبل موعد وصول الفريق الطبي الزائر.

ولفت إلى أن الكشوفات الأولية ستبدأ في 22 أكتوبر الجاري، على أن يجرى التواصل مع الحالات لتحديد مواعيد عرض الحالات على الطاقم الطبي الإسباني ابتداء من يوم 28 أكتوبر.

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