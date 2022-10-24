باتيلي يستمع إلى رؤية 20 من ممثلي المجتمع المدني وأكاديميات حول الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، 12 من ممثلي المجتمع المدني و8 من ناشطات وأكاديميات بمجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والعلوم وعلم الاجتماع.

باتيلي: بلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم

وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء الذي حضره نائب الممثل الخاص ريزدون زينينغا، جاء «في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لبلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم».

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وتابع: «من واجبي الاستماع إلى النساء لأنهن الأكثر تضرراً خلال العقد الأخير جراء الاضطرابات»، لكي «يتمكن من تقديم الدعم إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج»، مشيرًا إلى أهمية «الاستماع أيضًا لكل الأشخاص الذين سيلحقهم مزيد من الأضرار في حال استمرار المراحل الانتقالية بلا نهاية».

لقاءات باتيلي

وبدأ باتيلي، الأسبوع الماضي، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

كما التقى المبعوث الأممي كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وفي بنغازي، التقى باتيلي قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حيث أكد ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وكذلك العمل من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.

جانب من لقاء باتيلي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني وأكاديميات، الأحد 23 أكتوبر 2022 (حسابه على تويتر)