Atwasat

المشري: يجب تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.. ولا اتفاق مع حفتر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 12:15 صباحا
المشري: يجب تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.. ولا اتفاق مع حفتر
رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، مساء الأحد 23 أكتوبر 2022 (لقطة من الشاشة)
alwasat radio

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن «كل القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، لكنه استدرك بأن إجراء الانتخابات يحتاج إعداد «قاعدة دستورية سلمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة تسيطر على البلاد».

واعتبر المشري في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، مساء الأحد، أن «تغيير المناصب السيادية فقط من دون تغيير الحكومة يهدف إلى تقوية حكومة باشاغا»، لذلك رفض هذا الطرح خلال لقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المغرب، متابعًا: «الدبيبة لم يكن ليرفض اتفاقي مع عقيلة صالح إذا كنت قد اتفقنا على تغيير المناصب السيادية فقط دون تغيير الحكومة».

المشري: شرطان عطلا المسار الدستوري
وأوضح أن «المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكر للرئاسة»، لكنه أشار إلى وجود توافق «على كل شيء إلا ترشح العسكر»، لافتًا إلى أن «عقيدته السياسية» هي عدم ترشح العسكري «إلا باستقالته قبلها بسنوات».

وبشأن موقفه من المشير خليفة حفتر قال: «حفتر حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة ومُني بهزيمة نكراء ويستحيل إعادة محاولته».

واعتبر المشري أن هناك ثلاثة مشاريع سياسية رئيسية في ليبيا «أصحاب مشروع فبراير وهم منقسمون، والمشروع العسكري على رأسه حفتر، وهو في أضعف حالاته، وجماعة النظام السابق وهم أصحاب مصالح»، لكنه اعتبر أن «كل الليبيين المنخرطون في هذه المشروعات الثلاثة لا يمثلون أكثر من 20% من الليبيين».

- برنامج «هذا المساء»: المغرب مجددا.. هل يعيد عقيلة والمشري الحياة إلى اتفاق بوزنيقة؟
- برنامج «وسط الخبر»: ماذا بعد لقاء عقيلة والمشري في الرباط؟
- بعد اتفاق عقيلة والمشري.. باتيلي يحث الليبيين على الانخراط في «حوار شامل»

المشري: باشاغا أخطأ بالتحالف مع حفتر
ورأى رئيس مجلس الدولة أن «الفائز بالسلطة التنفيذية في حوار جنيف استبد بفوزه»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كما أن «الخاسر لم يرضَ بالخسارة»، في إشارة إلى الأطراف المناوئة له.

أما مآخذه على رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اعتبر المشري أن «فتحي باشاغا أخطأ في تحالفه مع حفتر»، كما «جلس مع مسؤولين مصريين، وحاول التفاهم بشكل منفرد دون التوافق مع بقية الأطراف».

المشري: سألت الدبيبة عن إمكانية إجراء الانتخابات واستبعدها
وتابع أن «صور زيارات الدبيبة الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته معه، ونحن نرفض حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة» قائلاً إنه سأل الدبيبة عن إمكانية إجراء الانتخابات لكنه «استبعدها»، قائلاً إن من وصفهم بـ«المدافعين عن الدبيبة معينون بآلاف الدولارات في السفارات في الخارج ويقيمون في الداخل».

المشري يرد على تسريب النحيب
وردًا على التسجيل المسرب لعضو المجلس الأعلى للدولة بدر النحيب قال المشري: «التقيت النحيب مرة واحدة عندما زارني في بيتي في أكتوبر من العام الماضي وناقشت معه القوانين الانتخابية فقط»، متابعا: «لم أقدم لأي أحد أي عرض لتولي منصب رئيس الحكومة ونشر التسجيل الآن غرضه ربطه بلقاء الرباط الأخير».

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبًا لعضو مجلس النواب بدر النحيب، عن وجود تنسيق مع المشري، لتقاسم عدد من المناصب في الدولة، بأن يكون المشري رئيس الحكومة المزمع تشكيلها، ومقابل ذلك يكون خليفة حفتر رئيسا للمجلس الرئاسي.

وأعرب المشري عن استعداده «للمحاسبة عن أي تهمة متعلقة بمخالفات مالية أو إدارية أو أخلاقية»، لكنه اشترط «معاقبة من يتهمه في حال تبرئته قضائيا».

المشري: «صفقة تولى بن قدارة رئاسة مؤسسة النفط مشبوهة»
وكشف المشري أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أخبره بأن القيادة العامة سمت بن قدارة لمنصب رئيس مؤسسة النفط، باعتباره كان «الخيار الأفضل من بين الأسماء الثلاثة المرشحة لرئاسة مؤسسة النفط»، لكنه قال إن «صفقة تولي بن قدارة المنصب كانت مشبوهة»، حيث اتفق صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في أبوظبي دون أي صفة رسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
برنامج «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر الوطن؟
برنامج «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر الوطن؟
ضبط 301 سيارة وتحرير أكثر من 170 مخالفة وتعديل مروري بطرابلس الكبرى
ضبط 301 سيارة وتحرير أكثر من 170 مخالفة وتعديل مروري بطرابلس ...
«وال»: الدبيبة يمنع الوزراء من التصريحات الصحفية إلا بإذنه
«وال»: الدبيبة يمنع الوزراء من التصريحات الصحفية إلا بإذنه
باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية
باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة ...
في «نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب.. حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟
في «نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب.. حقوق بالتقسيط أم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
باتيلي يستمع إلى رؤية 20 من ممثلي المجتمع المدني وأكاديميات حول الأزمة الليبية
باتيلي يستمع إلى رؤية 20 من ممثلي المجتمع المدني وأكاديميات ......
المشري: يجب تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.. ولا اتفاق مع حفتر
المشري: يجب تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.. ولا اتفاق ......
مصدر حكومي موثوق يؤكد صحة المراسلة المعممة بشأن شبهات تهريب النفط من الموانئ الليبية
مصدر حكومي موثوق يؤكد صحة المراسلة المعممة بشأن شبهات تهريب ......
في «نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب.. حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟
في «نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب.. حقوق ......
باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية
باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط