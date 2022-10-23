«وال»: الدبيبة يمنع الوزراء من التصريحات الصحفية إلا بإذنه

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال»، اليوم الأحد، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارًا يمنع بموجبه وزرائه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إجراء مؤتمرات إلا بإذن رسمي منه.

بيانات ممنوع تداولها

وأشار خطاب، موقَّع باسم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى «ملاحظة خروج بعض الوزراء عبر وسائل الإعلام المختلفة للإدلاء بتصريحات صحفية تتعلق بأداء عمل الوزارات المكلفين بتسيير مهامها».

واعتبر الخطاب أن «ما جرى التطرق إليه خلال هذه التصريحات من بيانات ومعلومات تتعلق بنشاط الوزارة أو الحكومة، يمنع القانون والتشريعات النافذة من تداولها أو إظهارها إلا للجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة، ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية».

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الدبيبة يعفي أربعة وكلاء من مهامهم

كما أوضحت وكالة «وال» أن الدبيبة أصدر قرارًا آخر «رقم 448» يعفي بموجبه أربعة وكلاء وزارات من مهامهم، دون أن توضِّح السبب، أو علاقته بالقرار آنف الذكر.

والوكلاء المعفيون هم: «وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي صالح هدية، ووكيل وزارة الثروة البحرية لشؤون الثروة البحرية فرج سالم، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط المهدي محمد، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي سعيفان».