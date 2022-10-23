دعوات لتظاهرة حاشدة في إيطاليا ضد تجديد اتفاق الهجرة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت 40 منظمة في إيطاليا دعوات لتنظيم احتجاج مساء الأربعاء المقبل، في إحدى ساحات روما، اعتراضًا على تجديد المذكرة الإيطالية الليبية حول الهجرة.

وتطالب المنظمات الداعية للتظاهر، إيطاليا وأوروبا «بالاعتراف بمسؤولياتهما وعدم تجديد اتفاقاتهما مع ليبيا»، لافتين إلى «عواقب المذكرة على الأشخاص المحتجزين في ليبيا، معرّضة إياهم لسوء المعاملة، الاستغلال، الاحتجاز التعسفي والتعذيب».

تمويل خفر السواحل الليبي

ومن المقرر أن يعقد المحتجون مؤتمرًا صحفيًا، بمشاركة المنظمات غير الحكومية، لإلقاء الضوء على إدارة الصناديق الأوروبية التي تمول خفر السواحل الليبي، وفق ما أفادت وكالة «آكي» الإيطالية.

وقالت المنظمات، في بيان، إن «الحكومة الإيطالية إن لم تتخذ قرارًا بشأن إلغاء الاتفاقية بحلول 2 نوفمبر، فستتجدد تلقائيًا لمدة 3 سنوات أخرى، ذات عواقب وخيمة على حياة آلاف النساء والرجال والأطفال من المهاجرين واللاجئين».

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منظمات إيطالية: اعتراض100 ألف شخص في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا

وأشار البيان إلى اعتراض حوالي 100 ألف شخص في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم قسراً إلى ليبيا، منذ عام 2017 (تاريخ تويخ المذكرة) حتى أكتوبر 2022. وطالبت المنظمات في ختام البيان «الحكومة الإيطالية بالاعتراف بمسؤولياتها وعدم تجديد الاتفاقية مع ليبيا».