إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، مساء اليوم الأحد، عن النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي ترهونة التى جرت أمس السبت.

وبلغت نسبة المقترعين الكلية في انتخابات المجلس البلدي ترهونة 41.3%، بمعدل مقترعين بلغ 10 آلاف و527 صوتا صحيحا، مقابل 338 ورقة باطلة وبيضاء، وفق بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك».

نتائج القوائم المتنافسة على المجلس البلدي ترهونة

وأظهرت النتائج المبدئية للقوائم المتنافسة على انتخابات المجلس البلدي ترهونة، حصول قائمة الهلال على أكبر عدد من الأصوات مسجلة 2.688 صوتا، تلتها قائما السلام التي نالت 2.547 صوتا، وقائمة غصن الزيتون بـ2.180 صوتا، وقائمة النخلة بـ1.730 صوتا، وقائمة الإصلاح بـ 652 صوتا، وقائمة الإعمار التي نالت 392 صوتا.

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وبلغ عدد المحطات الانتخابية للمجلس البلدي ترهونة 89 محطة موزعين على 42 مركز اقتراع، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين 25 ألف و496 ناخب.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، الأحد 23 أكتوبر 2022. (اللجنة المركزية)

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، الأحد 23 أكتوبر 2022. (اللجنة المركزية)