Atwasat

تعليقا على مخرجات لقاء عقيلة والمشري.. «آمال أفريقية» ببداية حوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 23 أكتوبر 2022, 06:00 مساء
تعليقا على مخرجات لقاء عقيلة والمشري.. «آمال أفريقية» ببداية حوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية
المشري وعقيلة صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرباط، الجمعة21 أكتوبر 2022. (الخارجية المغربية)
alwasat radio

رحّب الاتحاد الأفريقي بمخرجات اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، معبرا عن أمله في أن يقود لحوار سياسي ينهي الأزمة الليبية.

وغرد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد عبر حسابه على «تويتر» أمس السبت، مشيدا باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، آملا «أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا».

مخرجات لقاء عقيلة والمشري في المغرب
وكان صالح والمشري أعلنا عقب لقاء بينهما في العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، توصلهما إلى اتفاق بشأن «تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال».

ويتعلق «مسار بوزنيقة» بجولات حوار عقدها أعضاء لجنة (13+13) المشكلة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية في يناير 2021، التي بحث خلالها الطرفين آلية تعيين شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين.

- بعد اتفاق عقيلة والمشري.. باتيلي يحث الليبيين على الانخراط في «حوار شامل»
- صوان يرحب باتفاق عقيلة والمشري بشأن المناصب السيادية
- الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية لم يعد مقبولا.. والمشري يرد: كفى بيع أوهام للشعب
- عقيلة صالح: اتفاق مع المشري على توحيد السلطة التنفيذية في «أقرب الآجال»
- المشري: لن يحل 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

وحسب المشري جرى التوافق بشأن اثنين من 7 مناصب سيادية، فيما ستستمر المباحثات لتحقيق التوافق بشأن بقية المناصب.

ومن المناصب المثيرة للانقسام رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئاسة المخابرات العامة.

الدبيبة يرفض مسار عقيلة والمشري
وفي أولى ردود الفعل، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رفضه للاتفاق معتبرا إياه «مسارا موازيا». وغرد عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا».

وجدد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بـ«الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي يستعرض لقاءاته مع المنفي والدبيبة وعقيلة وحفتر.. ويحدد أولوياته
باتيلي يستعرض لقاءاته مع المنفي والدبيبة وعقيلة وحفتر.. ويحدد ...
إجراء أكثر من 1200 جراحة مسالك بولية في مستشفى «ابن سينا» بسرت
إجراء أكثر من 1200 جراحة مسالك بولية في مستشفى «ابن سينا» بسرت
شكشك يشارك في اجتماع لأجهزة الرقابة العربية بجدة (صور)
شكشك يشارك في اجتماع لأجهزة الرقابة العربية بجدة (صور)
مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا غدا و يحذر من تهديدات أمنية بسبب الجمود السياسي
مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا غدا و يحذر من تهديدات أمنية بسبب ...
«الجنائية الدولية» تعلن عن زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا وتعلق على اعتقال مطلوبين في «جرائم البشر»
«الجنائية الدولية» تعلن عن زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا وتعلق...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
إعلان النتائج المبدية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
إعلان النتائج المبدية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة...
تعليقا على مخرجات لقاء عقيلة والمشري.. «آمال أفريقية» ببداية حوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية
تعليقا على مخرجات لقاء عقيلة والمشري.. «آمال أفريقية» ببداية......
ميلوني تتطلع للعمل مع الدبيبة لمواجهة التحديات المشتركة بين ليبيا وإيطاليا
ميلوني تتطلع للعمل مع الدبيبة لمواجهة التحديات المشتركة بين ......
«الجنائية الدولية» تعلن عن زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا وتعلق على اعتقال مطلوبين في «جرائم البشر»
«الجنائية الدولية» تعلن عن زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا ......
مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا غدا و يحذر من تهديدات أمنية بسبب الجمود السياسي
مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا غدا و يحذر من تهديدات أمنية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط