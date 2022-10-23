تعليقا على مخرجات لقاء عقيلة والمشري.. «آمال أفريقية» ببداية حوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

رحّب الاتحاد الأفريقي بمخرجات اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، معبرا عن أمله في أن يقود لحوار سياسي ينهي الأزمة الليبية.

وغرد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد عبر حسابه على «تويتر» أمس السبت، مشيدا باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، آملا «أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا».

مخرجات لقاء عقيلة والمشري في المغرب

وكان صالح والمشري أعلنا عقب لقاء بينهما في العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، توصلهما إلى اتفاق بشأن «تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال».

ويتعلق «مسار بوزنيقة» بجولات حوار عقدها أعضاء لجنة (13+13) المشكلة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية في يناير 2021، التي بحث خلالها الطرفين آلية تعيين شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين.

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وحسب المشري جرى التوافق بشأن اثنين من 7 مناصب سيادية، فيما ستستمر المباحثات لتحقيق التوافق بشأن بقية المناصب.

ومن المناصب المثيرة للانقسام رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئاسة المخابرات العامة.

الدبيبة يرفض مسار عقيلة والمشري

وفي أولى ردود الفعل، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رفضه للاتفاق معتبرا إياه «مسارا موازيا». وغرد عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا».

وجدد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بـ«الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي».