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ميلوني تتطلع للعمل مع الدبيبة لمواجهة التحديات المشتركة بين ليبيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 05:34 مساء
ميلوني تتطلع للعمل مع الدبيبة لمواجهة التحديات المشتركة بين ليبيا وإيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (بوابة الوسط)
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أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني عن تطلعها إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك في تغريدة ردت من خلالها ميلوني على تهنئة الدبيبة بعد أدائها اليمين الدستورية كأول سيدة في تاريخ إيطاليا تشغل منصب رئيس الوزراء.

التحديات المشتركة بين ليبيا وإيطاليا
وقالت ميلوني ردا على الدبيبة «شكرا جزيلا عبدالحميد الدبيبة. إنني أتطلع إلى العمل معًا، وتعزيز تعاوننا الثنائي في مواجهة التحديات المشتركة التي نواجهها».

وبارك الدبيبة في تغريدته «لرئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلوني أداءها اليمين الدستورية كأول سيدة في إيطاليا تشغل هذا المنصب». متمنيا لها التوفيق، ومتطلعا لاستمرار التعاون الهادف بين البلدين في ملفات الهجرة والطاقة.

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ميلوني تؤدي اليمين الدستورية
وأدت ميلوني وأعضاء حكومتها أمس السبت اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في العاصمة روما، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

وترأس ميلوني (45 عامًا)، حزب «إخوة إيطاليا» اليميني، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة، يضم حزب «فورتسا إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وفق وكالة «رويترز».

وخلفت حكومة ميلوني حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، وتواجه سلسلة من التحديات الشاقة، لا سيما الركود الذي يلوح في الأفق، وارتفاع فواتير الطاقة، وكيفية تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

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