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«الجنائية الدولية» تعلن عن زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا وتعلق على اعتقال مطلوبين في «جرائم البشر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 04:50 مساء
«الجنائية الدولية» تعلن عن زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا وتعلق على اعتقال مطلوبين في «جرائم البشر»
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن زيارة مرتقبة يقوم بها إلى ليبيا دون أن يحدد موعدا دقيقا لها، والتي ستأتي لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان المساءلة كأحد المبادئ الأساسية لإستراتيجية المحكمة.

وجاء تصريح كريم خان ضمن بيان للمحكمة الجنائية الدولية مساء السبت، رحبت بالقبض على مشتبهين بهما متورطان في تهريب أشخاص من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، معتبرا أن «تسليمهما له أهمية كبيرة في العمل الذي تقوم به إيطاليا وهولندا لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين».

تسليم إريتريان بتهمة بالإتجار بالبشر إلى هولندا وإيطاليا
ويتعلق الأمر بتسليم رجل إريتري يبلغ من العمر 38 عاما من إثيوبيا إلى هولندا يوم 5 أكتوبر بعد سنوات من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الهولندية. ومتهم إريتري آخر يبلغ من العمر 35 عامًا، جرى تسليمه من إثيوبيا إلى إيطاليا في 12 أكتوبر. وكلا المشتبه بهما أقدما على التعرض للضحايا بـ«عنف وحشي بما في ذلك في المخيمات الواقعة في ليبيا، ومارسوا الضرب والتجويع والعنف الجنسي والابتزاز»، حسب البيان.

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ورأت المحكمة الجنائية الدولية أن القبض على هذين المشتبهين وتسليمهما لهما أهمية كبيرة في العمل الذي تقوم به إيطاليا وهولندا لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين. معتبرة أن عمليات الاعتقال والتسليم الأخيرة هذه «تعد علامة واضحة على نجاح التعاون الدولي، إذ إن الجهد الجماعي في هاتين الحالتين هو مثال رئيسي لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود الدول والوكالات ومكتبه في السعي لتحقيق هدف مشترك» وفق بيان المحكمة.

الوضع في ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية
وأشار كريم خان إلى تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أكد خلاله أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية في صميم الإستراتيجية المتجددة التي أوجزها أمام المجلس في أبريل من العام الجاري.

وأصبح مكتب المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر الماضي عضوا رسميا في الفريق المشترك الذي يدعم التحقيقات في الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

جرائم بحق مهاجرين احتجزوا في بني وليد
وشارك الرجلين المتهمين في ارتكاب فضائع بمجمع ببني وليد التي يلقبها المهاجرون بـ«مدينة الأشباح» بسبب انعدام القانون فيها والعدد الكبير من الأشخاص الذين اختفوا هناك، وحسب شهادات عشرات الضحايا، فقد احتجز المتورطان آلاف المهاجرين من أجل الحصول على فدية.

ومن شهادات ضحايا إثيوبيين نقلتها جريدة «ذا غارديان» البريطانية في مايو 2021 أن المتهمين قاما باحتجاز المهاجرين في المستودعات لمدة 18 شهرا في بني وليد، وكانوا في كل يوم يضطرون إلى الاتصال بأسرهم، الذين قاموا بتحويل آلاف الجنيهات إلى المتهمين من أجل إنقاذ حياتهم، وكلما طال الدفع، زاد تعرضهم للإيذاء والضرب، وقال البعض إن أصدقاءهم قُتلوا أو ماتوا بسبب الإهمال الطبي.

ووفقا لرجل شهد في المحكمة بأثيوبيا «كنت على وشك أن أفقد عقلي، وحاول صديقي شنق نفسه، كنا يائسين ومحاطين بالخرسانة والقناصة»، مضيفا أن المُتاجِرين أجبرا الأسرى على لعب مباريات كرة القدم ضد بعضهم بعضا وأطلقوا النار على اللاعبين الذين أخطأوا في الأهداف.

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