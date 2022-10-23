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شكشك يشارك في اجتماع لأجهزة الرقابة العربية بجدة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 03:31 مساء
شكشك يشارك في اجتماع لأجهزة الرقابة العربية بجدة (صور)
شكشك في اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
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بحثت الدورة الرابعة عشرة «للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة» (أرابوساي)، اليوم الأحد، مسائل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وقال ديوان المحاسبة إن شكشك ووفدًا ليبيًا سيشارك في الدورة المنعقدة بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.

اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة الرقابية
واجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة اليوم الأحد، إذ جرى عرض مجموعة من تقارير اللجان المختصة حول أنشطة المنظمة المختلفة خلال الفترة السابقة.

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استعراض مجموعة من التقارير الفنية والإدارية 
ومن التقارير التي عرضت في الاجتماع تقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية.

كذلك، تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، وتقرير مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقارير الفنية المطولة ذات العلاقة باختصاص المنظمة.

كما استعرض الاجتماع نتائج متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي واعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة بين العامين 2023 و2028.

شكشك في اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
شكشك في اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، جدة، 23 أكتوبر 2022. (ديوان المحاسبة)
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