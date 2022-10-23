لجنة طبية تبحث إقامة معهد صحي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

زارات لجنة مكلفة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مستشفى بن سينا التعليمي في سرت، أمس السبت، من أجل معاينة مواقع المستشفى لإقامة معهد صحي به.

جاءت الزيارة ضمن خطة حكومة الدبيبة لافتتاح معاهد متوسطة للتمريض بالمستشفيات التعليمية في محتلف مناطق ليبيا؛ ضمن قرار وزير الصحة رقم (63) لسنة 2016 بشأن افتتاح معاهد متوسطة للتمريض بالمستشفيات التعليمية.

تفقد المواقع التي يمكن إقامة المعهد بها

وتجولت اللجنة داخل المواقع التي تحدد أن تكون معهدا صحيا، والقاعات الدراسية بالمستشفى والمستهدفة لاستقبال الطلبة الدارسين بالمعهد حال الحصول على موافقة الوزارة من حيث تطابق المعايير والشروط المطلوبة.

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لجنة من أربعة أعضاء ستقرر إقامة المعهد من عدمه

وتضم اللجنة المكلفة من وزير الصحة بحكومة الدبيبة كلا من: أبو بكر مختار الدبر، وخليفة ابراهيم الطاهر، وفتحي الشارف التير، وأسامة عبدالعالي.

ورافق أعضاء اللجنة خلال الزيارة كل من: رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى فتحي الكاسح، ومدير إدارة الخدمات الطبية عوض عبدالله.

زيارة اللجنة مكلفة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (الإنترنت)

زيارة اللجنة مكلفة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (الإنترنت)

زيارة اللجنة مكلفة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (الإنترنت)