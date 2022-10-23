ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد ليصل إلى 5.26 دينار، مقابل 5.25 دينار في ختام تعاملات أمس السبت.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى 5.15 من 5.16 دينار، بينما استقر الجنيه الاسترليني عند 6.12 دينار، وهو السعر ذاته المسجل أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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كما ظلت الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، دون تغيير عن أسعار ختام تعاملات أمس. بينما تراجع سعر كسر الذهب غيار 18 إلى 206 دينارات من 207 دينارات.