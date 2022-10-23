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إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب بحضور الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 12:35 مساء
إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب بحضور الدبيبة
عدد من المشاركين في حفل إشهار جمعية ذوي الإعاقة من مصابي الحروب. (جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»)
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أكدت جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف» إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب، وذلك خلال حفل أقيم في كلية التقنية الصناعية بمدينة مصراتة، حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أمس السبت.

شارك في الحفل وزير المواصلات في حكومة الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووكيل وزارة الصناعة وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة وآمر قوة الاحتياط بمكافحة الارهاب ونخبة من الأعيان ومنتسبي الجمعيات.

الجميعات المشاركة في تأسيس الاتحاد 
وتأسس الاتحاد في 28 مارس الماضي، ليضم أعضاء الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية التطوعية المختصة بمصابي الحروب من ذوي الإعاقة المستديمة، وهي: «جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف، وجمعية من أجل ليبيا، وجمعية أبطال البنيان المرصوص، وجمعية بركان الغضب». 

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العلاج والدمج في المجتمع المدني من أهداف الجمعية
وأضافت جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف» في بيان اليوم الأحد أن من أهداف الاتحاد «توحيد الجهود للمطالبة بحقوق شريحة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب من أجل تقديم أفضل الخدمات لأفراد الشريحة وتوفير العلاج اللازم لهم، والعمل على دمج أعضائه في المجتمع المدني».

وشدد على ضرورة توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة من مصابي الحروبي وتخصيص وإنشاء أماكن خاصة بأعضائه في المرافق العامة، وإتاحة حق امكانية الوصول وارتياد الاماكن العامة والخاصة، وغيرها من الأهداف الأخرى .

عدد من المشاركين في حفل إشهار جمعية ذوي الإعاقة من مصابي الحروب. (جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»)
عدد من المشاركين في حفل إشهار جمعية ذوي الإعاقة من مصابي الحروب. (جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»)
الدبيبة خلال كلمته بحفل إشهار جمعية ذوي الإعاقة من مصابي الحروب. (جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»)
الدبيبة خلال كلمته بحفل إشهار جمعية ذوي الإعاقة من مصابي الحروب. (جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»)
الحداد خلال كلمته بحفل إشهار جمعية ذوي الإعاقة من مصابي الحروب. (جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»)
الحداد خلال كلمته بحفل إشهار جمعية ذوي الإعاقة من مصابي الحروب. (جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»)
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