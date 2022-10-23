إصابة حالتين بفيروس «كورونا» في سبها مع مخاوف عودة انتشار الوباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد، من بين 11 حالة جرى تحليل عينات لها.

وأوضح المركز أن مختبر نتائج تحاليل عينات PCR التابع لها قام بتحليل العينات أمس ليجري اكتشاف أن اثنتين منا موجبة، و9 حالات سالببة.

ومع انخفاض درجات الحرارة تزداد المخاوف من احتمالات عودة انتشار الوباء بصورة أكبر مما هي عليه حاليًا.

- مركز مكافحة الأمراض يصدر توصيات بخصوص عودة الدراسة

- الأسبوع الوبائي الأربعين: اكتشاف 7 إصابات بـ«كورونا» في ليبيا

- «الصحة العالمية» تسعى لتأمين تمويلها من شركات خاصة مع التقلبات الوبائية والحرب الأوكرانية

زيادة عدد الإصابات في آخر إحصاء لمركز مكافحة الأمراض

والإثنين الماضي، كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 370 عينة، وذلك في الفترة بين 10 و16 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ7 حالات في الأسبوع السابق عليه.

كما أوضح المركز أن عدد المطعمين ضد «كورونا» بالجرعة الأولى بلغ مليونين و308 آلاف و724 شخصًا، وبالجرعة الثانية مليونًا و229 ألفًا و888 شخصًا، وبالجرعة التعزيزية 177 ألفًا و468 شخصًا.