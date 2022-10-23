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بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 11:18 صباحا
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
المتهم بالقتل وجرائم نصب في بنغازي بعد ضبطه. (مديرية أمن بنغازي)
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كشفت مديرية أمن بنغازي، صباح اليوم الأحد، تفاصيل ضبط متهم بقتل مواطن من مدينة بني وليد في العام 2011، فيما أسفر ضبطه عن كشف جرائم أخرى متورط فيها، منها النصب. 

وقالت المديرية إن المتهم هرب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة في العام 2013.

وجاء في تفاصيل ضبط المتهم، أن قسم التحريات العامة تلقى شكوى من مواطن وزوجته ضد أحد الأشخاص قام بتهديدهما وسبهما بألفاظ بذيئة.

المتهم هرب من مؤسسة الإصلاح عين زارة
وتنفيذًا لتعليمات النيابة العامة، جرى ضبط المتهم وإحالته للمركز المختص وأحالته النيابة العامة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية. وبعد جمع المعلومات عن الشخص المطلوب، جرى التأكد من أنه كان نزيلًا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ومن خلال التحريات أيضًا، لوحظ على الشخص المطلوب الثراء الفاحش وشراء سيارات فارهة وإعطاء مبالغ مالية كهدايا لبعض الأشخاص، خلال الفترة الماضية.

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وبانتقال أعضاء التحريات إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية للاستدلال مع الشخص المطلوب، تبين أنه يُدعى (ح.ب.م)، وهو من مواليد 1987، ثم اعترف بقتله للمواطن (س.م.و) في العام 2011 بمدينة بن وليد.

كما اعترف بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة وقدومه لمدينة بنغازي، وكذلك اعتدائه الأخير على مواطن وزوجته وتهديده لهما.

المتهم سرق مسجدا وتزوج سيدة تكبره وحصل على أموال منها 
وأوضح أنه عند قدومه لمدينة بنغازي تزوج امرأة أكبر منه سنًا، من مواليد 1960 وأقام معها بشقتها بمنطقة سوق الحوت، وأنها تنازلت له عن شقتها ومركبتها وأخذ منها بعض الأموال للعمل بها.

وأضاف أن زوجته توفيت منذ فترة قصيرة، مشيرًا إلى سرقته مبلغًا ماليًا من مسجد بمنطقة سيدي خليفة.

كما أقر بامتلاكه عقارات داخل المدينة، وبسؤاله عن كيفية حصوله على هذه العقارات والمركبات أفاد بقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال رفقة شريكه المدعو (م.س.ع)، وذلك بالنصب على تجار سيارات.

النصب في تجارة السيارات بمبلغ 2.18 مليون دينار
وتابع أن آخر هذه العمليات كانت النصب والاحتيال على أحد تجار السيارات، بالحصول على 35 مركبة آلية حديثة بغرض بيعها وسداد قيمتها التي تقدر بمليونين و186 ألف دينار، وقام ببيع المركبات رفقة شريكه ولم يقوما بسداد المبلغ.

وأفادت التحريات بأن شريكه المدعو (م.س.ع) لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما اتخذت جميع الإجراءات القانونية مع المتهم، وعرض المحضر على النيابة العامة.

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