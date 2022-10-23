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ضبط متهم بالقتل في الخمس ظل هاربا من العدالة 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 10:55 صباحا
ضبط متهم بالقتل في الخمس ظل هاربا من العدالة 10 سنوات
المتهم بارتكاب جريمة القتل في مدينة الخمس. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء أمس السبت، ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل عمد في مدينة الخمس، فيما ظل المتهم هاربًا من العدالة 10 سنوات في وقائع أخرى.

وأوضحت أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة الخمس لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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جريمة قتل تعود إلى 4 سنوات مضت
وأضافت أن ملف القضية يعود إلى الثاني من فبراير الماضي، مشيرة إلى أن المتهم قام بارتكاب عدة جرائم أخرى، من بينها جريمة قتل في العام 2018 بمدينة الخمس، كما أنه هارب من العدالة من 10 سنوات.

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