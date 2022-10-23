ضبط متهم بالقتل في الخمس ظل هاربا من العدالة 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء أمس السبت، ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل عمد في مدينة الخمس، فيما ظل المتهم هاربًا من العدالة 10 سنوات في وقائع أخرى.

وأوضحت أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة الخمس لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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