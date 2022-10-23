حبس مدير فرع مصرف «الجمهورية صرمان» في واقعة اختلاس 306 آلاف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام مدير فرع مصرف الجمهورية في صرمان ضبط واقعة اختلاس 306 آلاف دينار، مشيرًا إلى أن الواقعة ارتكتبها إحدى الموظفات، مؤكدًا حبس مدير الفرع وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمة ومن شارك معها في الحادثة.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الأحد، أن نتائج البحث التي توصل لها فريق النيابة جاء «منسجمة مع نتائج فحص ديوان المحاسبة لأداء فرع المصرف؛ إذ حاولت إحدى موظفات فرع المصرف اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به».

الموظفة المتهمة حولت الأموال إلى أقاربها كجزء من خطة الاختلاس

وأشار البيان إلى أن الموظفة قامت بتحويل مبلغ الـ306 آلاف دينار إلى حسابات مصرفية يديرها أقاربها، على أن تقوم بعد ذلك بسحبه نقدًا عقب تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع.

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ما سبب مسؤولية مدير الفرع؟

وأضاف البيان: «وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع عن الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام بتعمّده التخلّي عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة، وإعراضه عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة، رغم ظهور المبالغ المالية أمامه على عكس طبيعتها».

وأمرت النيابة بحبس مدير الفرع احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة ومن أسهم معها.