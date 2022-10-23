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«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق بفضل مرتفع جوي يتمركز في وسط ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 09:36 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق بفضل مرتفع جوي يتمركز في وسط ليبيا
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يعتدل الطقس على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الأحد، مع وجود مرتفع جوي يتمركز وسط ليبيا يسهم في اعتدال العوامل الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 23 و29 درجة، ولا تتجاوز 21 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر، خاصة على المرتفعات الجبلية.

أما عن حالة البحر، فسيكون هادئًا إلى قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

راس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر.

الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و26 درجة.

الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة.

الواحات-السرير-تازربو- الكفرة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة.

ومن المتوقع أن يكون غروب الشمس اليوم الأحد عند الساعة 18:25، وشروق شمس غدًا الإثنين الساعة 07:17.

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