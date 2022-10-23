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حبس مدير فرع مصرف الجمهورية بصرمان في واقعة اختلاس نحو 300 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 12:23 صباحا
حبس مدير فرع مصرف الجمهورية بصرمان في واقعة اختلاس نحو 300 ألف دينار
مصرف الجمهورية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية في صرمان في واقعة اختلاس 306 آلاف و738 دينار ليبي، وضبط وإحضار موظفة في المصرف.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن التحقيقات في واقعة فساد شابت نشاط مسؤولي فرع مصرف الجمهورية في صرمان خلصت إلى قيام الدليل على اتجاه إرادة إحدى موظفات الرع نحو اختلاس المبلغ المالي، وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها، وقيامها بعد ذلك بسحبه نقدا عقب تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع.

وفي مسار البحث ذاته؛ وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع عن «الضرر الجسيم» الذي لحق بالمال العام بتعمده التخلي عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة، وإعراضه عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة رغم ظهور المبالغ المالية أمامه على عكس طبيعتها، وفق البيان. وبناء على ذلك، أمرت النيابة بحبس مدير الفرع احتياطيا على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة ومن أسهم معها.

- حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام
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- النائب العام: حبس مسؤولين بمصرف «الوحدة- العجيلات» بتهمة التزوير

حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام
والثلاثاء الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل»؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام. ووجهت النيابة لهم تهم الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وتولى المحامي العام بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع المسندة إلى مسؤولي الوكالة، حيث جرت مواجهة المتهمين بالأدلة القائمة ضدهم، وسجل دفاعهم في شأنها؛ وعرج على مواجهتهم بالأفعال التي تشكل تجاوزا للقواعد القانونية التي تحيط الأموال العمومية بالحماية تحت أوصاف عدة.

وتمثلت تلك الوقائع في «خروجهم عن دائرة المشروعية؛ بإسهامهم في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية؛ وأرباب الأسر؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها»، لتقرر النيابة العامة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وضمن نشاط ملحوظ لمكتب العام خلال الأيام القليلة الماضية جرى حبس مسؤولين بعدد من البنوك من بينها فرع مصرف الصحاري السواني ومصرف الوحده- العجيلات والمصرف التجاري العزيزية وتنوعت التهم الموجهة إليهم بين الاختلاس والتزوير والاستيلاء على المال العام

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