الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مركزا للصم وضعاف السمع في منطقة قصر حمد بمصراتة، كما شارك في حفل إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، إن الدبيبة افتتح مركز «الوسام» للصم وضعاف السمع في منطقة قصر حمد بمدينة مصراتة، وأكد دعم حكومته لهذه الفئة وتقديم الخدمات اللازمة لها.

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وحسب بيان منفصل صادر عن الحكومة، فقد شارك الدبيبة كذلك في حفل إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب في مدينة مصراتة، وشدد على استمرار اهتمام الحكومة بهذه الفئة، وعملها على توفير كل الخدمات لها.

الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة، 22 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)