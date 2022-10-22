Atwasat

الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 10:39 مساء
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة، 22 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
alwasat radio

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مركزا للصم وضعاف السمع في منطقة قصر حمد بمصراتة، كما شارك في حفل إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، إن الدبيبة افتتح مركز «الوسام» للصم وضعاف السمع في منطقة قصر حمد بمدينة مصراتة، وأكد دعم حكومته لهذه الفئة وتقديم الخدمات اللازمة لها.

- الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية لم يعد مقبولا.. والمشري يرد: كفى بيع أوهام للشعب

وحسب بيان منفصل صادر عن الحكومة، فقد شارك الدبيبة كذلك في حفل إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب في مدينة مصراتة، وشدد على استمرار اهتمام الحكومة بهذه الفئة، وعملها على توفير كل الخدمات لها.

الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة، 22 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة، 22 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: عدد الفرق يزيد.. ومقترح لدوري جديد

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: عدد الفرق يزيد.. ومقترح لدوري جديد
تعرف إلى «سيناريوهات» مستقبل جدري القرود.. أفريقيا في مرمى الخطر

تعرف إلى «سيناريوهات» مستقبل جدري القرود.. أفريقيا في مرمى الخطر
«بوابة الوسط» ترصد: الأخضر رفقة الصداقة وأبوسليم في صدارة الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد: الأخضر رفقة الصداقة وأبوسليم في صدارة الدوري الممتاز
ميلوني تؤدي اليمين الدستورية.. أول امرأة ترأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تؤدي اليمين الدستورية.. أول امرأة ترأس الحكومة الإيطالية
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق

جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
«رفض استقلال تايوان».. بند جديد في ميثاق الحزب الشيوعي الصيني

«رفض استقلال تايوان».. بند جديد في ميثاق الحزب الشيوعي الصيني
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد

150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بنسبة مشاركة بلغت 41%.. غلق مراكز الاقتراع في انتخابات بلدية ترهونة
بنسبة مشاركة بلغت 41%.. غلق مراكز الاقتراع في انتخابات بلدية ...
خلال لقاء حفتر.. باتيلي يؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار
خلال لقاء حفتر.. باتيلي يؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق ...
باتيلي يؤكد لـ«باشاغا» التزامه بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي
باتيلي يؤكد لـ«باشاغا» التزامه بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق ...
باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار
باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على اتفاق ...
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا بعد لقاء عقيلة والمشري في الرباط؟
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا بعد لقاء عقيلة والمشري في الرباط؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
شاهد في «هذا المساء».. المغرب مجددا: هل يعيد عقيلة والمشري الحياة إلى اتفاق بوزنيقة؟
شاهد في «هذا المساء».. المغرب مجددا: هل يعيد عقيلة والمشري ......
باتيلي لمحاميات وناشطات في بنغازي: أود مساعدة الليبيين في تصميم حل ليبي-ليبي
باتيلي لمحاميات وناشطات في بنغازي: أود مساعدة الليبيين في ......
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)
الدبيبة يفتتح مركزا للصم وضعاف السمع في مصراتة (صور)...
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا بعد لقاء عقيلة والمشري في الرباط؟
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا بعد لقاء عقيلة والمشري في الرباط؟...
باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار
باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط