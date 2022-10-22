خلال لقاء حفتر.. باتيلي يؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي، حيث أكد المبعوث الأممي عزمه «الاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الليبيين»، وفق سلسلة تغريدات على حساب البعثة الأممية على موقع «تويتر».

وشدد باتيلي كذلك على دعم الأمم المتحدة «لحل مستدام مملوك لليبيا لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا».

بدورها، قالت القيادة العامة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن المشير خليفة أبوالقاسم حفتر التقى في مكتبه بمدينة بنغازي باتيلي والوفد المُرافق له، دون أن تكشف مزيد التفاصيل عن جدول أعمال اللقاء ومحاوره.

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لقاءات باتيلي في طرابلس وبنغازي

وبدأ باتيلي، الأحد الماضي، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

كما التقى المبعوث الأممي كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

والثلاثاء، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن المبعوث الأممي باتيلي أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن «الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن؛ لضمان حل الأزمة بقيادة ليبية».

وأضاف دوغاريك، في إحاطته من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأطراف الليبية المختلفة «رحبت بباتيلي، وأعربت عن استعداداها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع»، موضحًا أن المبعوث الأممي يخطط للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء ليبيا.

لقاء باتيلي وحفتر في بنغازي، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي وحفتر في بنغازي، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي وحفتر في بنغازي، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي وحفتر في بنغازي، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)