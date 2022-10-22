السفيرة البريطانية: بنغازي موطن منظمات المدني النابضة بالحيوية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال مع مسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة بنغازي اليوم السبت.

وقالت هورندال، اليوم السبت، إن بنغازي «موطن لمنظمات المجتمع المدني النابضة بالحيوية». وأضافت: «يشرفنا أن نلتقي ببعض من هؤلاء القادة الملهمين خلال زيارتنا، بما في ذلك خريجي منحة تشيفينينج البريطانية في بنغازي.. نأمل العودة مرة أخرى قريبًا»، حسبما ذكرت السفارة البريطانية عبر حسابها بموقع تويتر».

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لقاء مع حفتر.. وصمت إنجليزي حوله

وصباح اليوم، التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر السفيرة هورندال ووفد مرافق لها، وذلك في مكتبه ببنغازي، حسبما ذكرت قوات القيادة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»؛ فيما لم تتحدث السفارة البريطانية عن هذا اللقاء حتى الآن.

واجتمعت السفيرة البريطانية الخميس الماضي مع رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في ببنغازي، وهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، والطاقة عيسى العريبي, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

السفيرة البريطانية مع عدد من الفاعلين في المجتمع المدني ببنغازي، بنغازي، 22 أكتوبر 2022. (السفارة البريطانية)