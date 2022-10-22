الدبيبة: نتطلع لاستمرار «التعاون الهادف» مع الحكومة الإيطالية الجديدة في ملفي الهجرة والطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تتطلع لاستمرار «التعاون الهادف» مع الحكومة الإيطالية الجديدة، في ملفي الهجرة والطاقة.

وهنأ الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، بعد أدائها اليمين الدستورية اليوم، كأول امرأة تتولى رئيسة وزراء إيطاليا، متمنيا لها التوفيق.

ميلوني تؤدي اليمين الدستورية

وأصبحت جورجيا ميلوني، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، بعد أدائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية، اليوم السبت، أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في روما، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

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وترأس ميلوني (45 عاما)، حزب إخوة إيطاليا القومي، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة، يضم حزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وفق وكالة «رويترز».

وخلفت حكومة ميلوني حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، وتواجه سلسلة من التحديات الشاقة، لا سيما الركود الذي يلوح في الأفق، وارتفاع فواتير الطاقة، وكيفية تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا.