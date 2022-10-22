وليد اللافي يشارك في مؤتمر عن «التضليل الإعلامي» بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي،في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي المقام في مدينة أسطنبول التركية.

وتحمل النسخة الحالية من المؤتمر الدورة شعار «مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة».

- المقريف يجتمع مع مديري مدارس ليبية تعمل في تركيا

- اللافي يؤكد حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية - التركية

- البكوش و«إنتاج الدراما» في ضيافة صالون «الكون»

مناقشة إنتاج دراما ليبية مشتركة مع عدد من الدول الإسلامية

وقالت حكومة الدبيبة في بيان اليوم السبت إن اللافي «يمثل ليبيا في هذا المؤتمر، كما أنه التقى في اسطنبول عددا من وزراء إعلام الدول الأعضاء».

ومن بين من التقاهم اللافي، وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي، ووكيل وزارة الثقافة والشباب الإماراتي مبارك الناخي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني.

وأضاف البيان أن تلك اللقاءات تناولت التعاون في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والإنتاج الدرامي المشترك والتعاون على مستوى القنوات الوطنية ووكالات الأنباء

مشاركون في مؤتمر الإعلام بمدينة اسطنبول التركية. (صفحة حكومة الدبيبة على موقع فيسبوك)

مشاركون في مؤتمر الإعلام بمدينة اسطنبول التركية. (صفحة حكومة الدبيبة على موقع فيسبوك)