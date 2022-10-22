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وقفة احتجاجية للأطباء والعاملين رفضا لقرار تكليف مدير جديد لمستشفى بني وليد العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد السبت 22 أكتوبر 2022, 02:36 مساء
وقفة احتجاجية للأطباء والعاملين رفضا لقرار تكليف مدير جديد لمستشفى بني وليد العام
جانب من الوقفة الاحتجاجية في بني وليد. (بوابة الوسط)
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نظم عدد من الموظفين والعناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة بمستشفى بني وليد العام، وقفة احتجاجية اليوم السبت، تعبيرا عن رفضهم لقرار وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تكليف مدير جديد للمستشفى من خارجه.

وطالب المحتجون بإدارة فنية متخصصة وفق مؤهلات ومعايير علمية متعارف عليها عالميا، ذات علاقة بالمستشفى ولا تقل عن شهادة ماجستير أو دكتوراه في الإدارة الصحية أو ما يعادلها في التخصصات الطبية.

وشدد المحتجون على احترامهم للقانون الليبي والقانون الصحي ولائحته التنفيذية وقانون المسؤولية الطبية، الذي ينظم عمل المؤسسات الصحية بالدولة الليبية، وأنهم على «ثقة تامة بالقضاء الليبي في إحقاق الحق».

حبس مدير عام مستشفى بني وليد العام
والثلاثاء الماضي، أمر وكيل النيابة العامة بنيابة بني وليد الابتدائية بحبس مدير عام مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام بالمستشفى، على خلفية ممارسات فساد تتعلق بعدم تقيدهم بالتشريعات الخاصة بالخدمات الطبية والحقوق المرتبطة بها، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام حينها.

حبس مدير مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام الطبية

وجاء أمر النيابة العامة عقب تحقيق وكيل النيابة العامة بنيابة بني وليد الابتدائية؛ في ما تضمنه تقرير أعضاء جهاز الحرس البلدي من نتائج تمحورت حول ابتعاد العاملين في مستشفى بني وليد العام عن التقيد بالتشريعات الناظمة لتقديم الخدمة الطبية؛ والحقوق المرتبطة بها.

جانب من الوقفة الاحتجاجية في مستشفى بني وليد العام. 22 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من الوقفة الاحتجاجية في مستشفى بني وليد العام. 22 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من الوقفة الاحتجاجية في مستشفى بني وليد العام. 22 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من الوقفة الاحتجاجية في مستشفى بني وليد العام. 22 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من الوقفة الاحتجاجية في مستشفى بني وليد العام. 22 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
جانب من الوقفة الاحتجاجية في مستشفى بني وليد العام. 22 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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