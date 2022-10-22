الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم السبت إلى 2.25 دينار، من 5.27 دينار المسجلة في ختام تعاملات السوق الخميس الماضي.

في المقابل، استقر سعر صرف اليورو 5.16 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.12 دينار ، وهي ذاتها أسعار ختام تعاملات الخميس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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كذلك، استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي؛ فيما بقي كسر الذهب (عيار 18) عند 207 دينار.