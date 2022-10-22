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شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

طرابلس - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 01:41 مساء
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
مقر مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال شهود عيان إن الشاب الذي قتل والده بمنطقة زناتة بطرابلس، طعن والدته وشقيقته أيضا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ثم طعن نفسه قبل أن تعتقله الجهات الأمنية، وجرى نقله إلى مستشفى معيتيقة.

وروى الشهود، وهم من جيران الجاني، في اتصال مع «بوابة الوسط»، أنهم سمعوا صراخا وعويلا بعد منتصف الليلة الماضية، فهرعوا إلى الشارع ليفاجؤوا بالجاني وهو شاب في العشرينات من العمر يصرخ بشكل هستيري، ويوجه إلى نفسه عدة طعنات قبل مجيء سيارة الإسعاف وقوة من جهاز الردع.

نقل الابن المتهم إلى مستشفى معيتيقة
وجرى نقل الأب القتيل وابنه إلى مستشفى معيتيقة المحاذي لقاعدة ومطار معيتيقة.

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ماذا دفع المتهم لارتكاب جرائمه؟
وأفاد الشهود أن القاتل قام بطعن والدته أيضا، وأصاب شقيقته بجروح عمدما حاولت إنقاذها، والاحتماء بإحدى بيوت الجيران.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل الجريمة التي وقعت داخل بيت العائلة؛ إلا أن الشهود رجحوا تعاطي الشاب نوعا من حبوب الهلوسة دفعته إلى ارتكاب جريمته، مشيرين إلى أنه معروف بتعاطي المخدرات في وقت سابق.

ولم تكشف الجهات الأمنية عن أية تفاصيل خاصة بالحادث، فيما يترقب الجميع ما ستسفر عنه تحقيقات الجهات الأمنية المختصة.

حوادث قتل متكررة.. أبناء يتخلصون من الآباء
وتكررت حوادث قتل الأبناء لأبائهم في ليبيا خلال الشهور الأخيرة، ففي أغسطس الماضي وقعت جريمة مماثلة، إذ جرى ضبط شخص أقدم على قتل أبيه في منطقة اللثامة ببنغازي. وأطلق المتهم رصاص بندقيته الآلية «كلاشنكوف» على والده ليرديه قتيلا.

وفي يوليو الماضي، أكدت مديرية أمن سبها القبض على شاب (من مواليد العام 1999) بتهمة بقتل أبيه، بعدما ضربه على رأسه بأسطوانة غاز، في جريمة وقعت خلال يونيو 2022 .

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