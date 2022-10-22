النائب العام: حبس مسؤولين بمصرف «الوحدة- العجيلات» بتهمة التزوير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، مساء الجمعة، تحريك الدعوى الجنائية لمواجهة مسؤولي فرع مصرف الوحدة- العجيلات، بناء على بلاغ مقدم من ديوان المحاسبة ضد مدير فرع المصرف ونائبه وحبسهما.

وأشار المكتب في بيان إلى مباشرته إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة تُجَاه مدير الفرع ونائبه ورئاسة قسم الحسابات الجارية، لإدارتهم عمليات مصرفية غير مشروعة أُجريت على حسابات العملاء

وأضاف أن العمليات المذكورة «أخذت صورة: الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفتهم، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير».

البيان إلى أن المتهمين مروا بـ«مراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج ) بقصد تمويه مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند تتميم الاستيلاء عليها».

وانتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية، وإخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية بهدف تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها .