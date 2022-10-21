بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، تطورا جديدا في مأساة الأطفال الـ4 المتواجدين بمركز شرطة غوط الشعال، وكانوا يرافقون والدتهم التي فارقت الحياة في مستشفى شارع الزاوية.

وقالت المديرية في بيان، نشرته بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الأطفال استلمهم جدتهم وخالهم وخالتهم بعد استكمال جميع اجراءاتهم الصحية والقانونية، وبحضور رئيس مركز شرطة غوط الشعال لواء مفتاح الولوال

ما حكاية الأطفال الـ4؟

ويوم الأحد الماضي، قالت المديرية إن لأطفال رغد، ورهف، ونور العيون وشاهين رافقوا والدتهم (هناء حسين بركة) بقسم الأمراض السارية، وفارقت الحياة بعد أن دخلت على أثر مرضها في «غيبوبة» بالعناية الفائقة، وأشارت إلى أن الأطفال أصبحوا وحدهم دون مأوى.

وإثر وصول الأطفال الـ4 لمركز الشرطة، دعا المكتب الإعلامي بالمديرية كل من يتعرف على الأطفال أخطار ذويهم بتواجدهم بمركز شرطة غوط الشعال والتواصل مع الولوال.