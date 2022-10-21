Atwasat

بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 09:26 مساء
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
الأطفال الـ4 لحظة إنهاء الإجراءات الصحية تمهيدا لتسليمهم إلى أقاربهم، 31 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، تطورا جديدا في مأساة الأطفال الـ4 المتواجدين بمركز شرطة غوط الشعال، وكانوا يرافقون والدتهم التي فارقت الحياة في مستشفى شارع الزاوية. 

وقالت المديرية في بيان، نشرته بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الأطفال استلمهم جدتهم وخالهم وخالتهم بعد استكمال جميع اجراءاتهم الصحية والقانونية، وبحضور رئيس مركز شرطة غوط الشعال لواء مفتاح الولوال

ما حكاية الأطفال الـ4؟
ويوم الأحد الماضي، قالت المديرية إن لأطفال رغد، ورهف، ونور العيون وشاهين رافقوا والدتهم (هناء حسين بركة) بقسم الأمراض السارية، وفارقت الحياة بعد أن دخلت على أثر مرضها في «غيبوبة» بالعناية الفائقة، وأشارت إلى أن الأطفال أصبحوا وحدهم دون مأوى.

بعد وفاة والدتهم.. 4 أطفال «دون مأوى» في مركز شرطة غوط الشعال

وإثر وصول الأطفال الـ4 لمركز الشرطة، دعا المكتب الإعلامي بالمديرية كل من يتعرف على الأطفال أخطار ذويهم بتواجدهم بمركز شرطة غوط الشعال والتواصل مع الولوال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»

خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟

ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة تبحث مبادرة الربط الكهربائي مع مالطا
حكومة الدبيبة تبحث مبادرة الربط الكهربائي مع مالطا
«الأرصاد»: بدء استقرار الأجواء في معظم المناطق اليومين المقبلين
«الأرصاد»: بدء استقرار الأجواء في معظم المناطق اليومين المقبلين
وزيرة العدل: حكومة الوحدة الوطنية جادة في الوصول للاستحقاقات الانتخابية
وزيرة العدل: حكومة الوحدة الوطنية جادة في الوصول للاستحقاقات ...
«سرت لإنتاج النفط والغاز» توضح أسباب تعطل صرف مرتبات عامليها
«سرت لإنتاج النفط والغاز» توضح أسباب تعطل صرف مرتبات عامليها
«الإمداد الطبي» طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى
«الإمداد الطبي» طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
بعد تفجير موقوف نفسه.. «الداخلية» تدعو عناصرها إلى الالتزام بإجراءات الاستيقاف والتفتيش
بعد تفجير موقوف نفسه.. «الداخلية» تدعو عناصرها إلى الالتزام ......
افتتاح مختبر مركز البحوث في جامعة طرابلس 9 نوفمبر
افتتاح مختبر مركز البحوث في جامعة طرابلس 9 نوفمبر...
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
«الإمداد الطبي» طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى
«الإمداد الطبي» طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى...
«سرت لإنتاج النفط والغاز» توضح أسباب تعطل صرف مرتبات عامليها
«سرت لإنتاج النفط والغاز» توضح أسباب تعطل صرف مرتبات عامليها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط